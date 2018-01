Wasserschaden – Elfen brauchen Bleibe

Daniela Osadnik bringt Ordnung ins Chaos. Die Elfen nähen jetzt in Räumen in der Poststraße, nachdem das Gebäude im Reislinger Bötzel nach einem Wasserschaden unbewohnbar ist. Foto: regios24/Anja Weber

Wolfsburg Die zweiten Sieger des Gemeinsam-Preises sind vorübergehend in Räumlichkeiten in der Wolfsburger Poststraße gezogen.

Die Kisten sind noch nicht ganz ausgepackt. Die Stoffe stapeln sich also, die Auszeichnungen und Dankeskarten hängen nicht an den Wänden. Das „Chaos“ hat einen Grund: Ein kürzlich entstandener Wasserschaden machte die Räumlichkeiten der Wolfsburger Elfen in Reislingen unbewohnbar. Auf die Schnelle mussten sich die Ehrenamtlichen, die für das Klinikum in Wolfsburg und viele weitere in der Region für Frühchen und Sternenkinder Kleidung nähen, eine neue Bleibe suchen – und die Suche verlief erfolgreich.

„Wir können nun die Räume über dem ehemaligen Sanitätshaus Bode nutzen“, berichtet Daniela Voß. Helle, freundliche Zimmer stehen den Elfen hier zur Verfügung. Natürlich benötigten die Elfen, die sonst so hilfsbereit und tatkräftig sind, in dieser Situation selbst mal Hilfe – beispielsweise wurden für den Umzug Transporter gesponsert, freut sich Voß.

„Die neuen Räume sind toll, aber leider nicht für ewig. Ende 2018 stehen wir ohne Bleibe da.“ Daniela Osadnik ist von Beginn an bei den Elfen dabei.

„Zum Nähen sind die Räume ideal“, berichtet die Wolfsburgerin, die mit ihren Mitstreiterinnen am liebsten in dem Gebäude in der Poststraße bleiben würde. „Die neuen Räume sind toll, aber leider auch nicht für ewig. Ende 2018 stehen wir wieder ohne Bleibe da“, fügt Daniela Osadnik hinzu. Denn: Das Haus soll abgerissen werden. Eine neue, langfristige Lösung muss also her.

Der Umzug musste irgendwie nebenbei über die Bühne gehen: Denn die Wolfsburger Elfen haben allerhand zu tun. Die Nachfrage nach Kleidung ist groß. Weitere Kliniken – aus Wolfenbüttel und Hildesheim – kamen in den vergangenen Monaten hinzu. Für die Wolfsburger Frühgeborenen, für Braunschweiger, Salzgitteraner, Gifhorner, Helmstedter und die Frühchen aus Salzwedel kreieren die Näherinnen darüber hinaus winzige Mützchen und Inkubatorbodys. Einige Winzlinge müssen zudem über eine Sonde ernährt werden, auch dafür ist besondere Kleidung nötig.

Daniela Voß rief die „Elfen helfen“ vor einigen Jahren ins Leben. Sie war als Fotografin im Klinikum Wolfsburg. Sie fotografierte damals ein Sternenkind und machte sich viele Gedanken: Sie wünschte sich, dass dieses und die anderen Kinder etwas Schönes zum Anziehen haben sollten.

Darum aber, das war der Wolfsburgerin natürlich klar, können sich die Eltern in dieser schweren Situation nicht kümmern. Voß startete schließlich einen Aufruf – und es dauerte nicht lange, da waren weitere Elfen gefunden.

Oftmals erhalten die ehrenamtlichen Näherinnen Stoffspenden. Beispielsweise alte Brautkleider. Eine Vielzahl an Spenden erreichte die Elfen auch im Frühjahr vergangenen Jahres. Kurz zuvor waren sie beim Gemeinsam-Preis unserer Zeitung im Mai auf dem zweiten Platz gelandet. „Es gab viel Resonanz nach der Preisverleihung“, blickt Voß zurück. Viele Anrufe habe es gegeben. Für das Engagement der Wolfsburgerinnen gab es lobende Worte, zahlreiche anerkennende Mails befanden sich im Postfach der Vorsitzenden.

„Wir brauchen dringend neue Elfen“, startet Voß einen Aufruf. Die Mitglieder nähen gemeinsam oder zu Hause. Oder wie am Wochenende zusammen in einem Hotel in Sandkamp – hier nähten die Elfen und weitere Frauen den ganzen Tag lang. „Wir wollen helfen – und tun das durch kreatives Engagement. Mit solchen Situationen rechnet niemand – und trotzdem gibt es sie leider immer wieder“, macht Osadnik deutlich.

