Komische Nacht mit Herr Schröder

Wolfsburg . Die 11. Komische Nacht findet am Dienstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in verschiedenen Locations in Wolfsburg statt. Wie der Veranstalter mitteilte, hat sich eine Änderung in der Besetzung ergeben: statt Peter Löhmann wird der Künstler Herr Schröder zu sehen sein. Bei der Komischen Nacht treten...