Denis Cuspert war ein Idol der Wolfsburger Dschihadisten

Als Gangster-Rapper „Deso Dogg“ war Denis Cuspert nicht einmal durchschnittlich begabt. Dann ging er nach Syrien, nahm den Kampfnamen „Abu Talha al-Almani“ an und rekrutierte Nachwuchs für den IS. In den vergangenen Tagen wurde sein Tod von dem IS nahestehenden Medien berichtet. Cuspert soll enge...