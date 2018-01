Tagesmütterverein bekommt von der Stadt 366 000 Euro mehr Zuschuss

Katrin Binius, städtische Kinderbeauftragte, stellte in der Jugendhilfeausschuss-Sitzung am Dienstag die Handlungsempfehlung „Jugendgerechte Kommunikation“ der Kinder- und Jugendkommission vor. Diese hatte sich in ihren Sitzungen ausführlich mit der Frage beschäftigt, wie die Stadtverwaltung...