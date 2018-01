Straßensanierungen im Fokus

Die Sozialdemokraten um ihren Fraktionsvorsitzenden Hans Georg Bachmann möchten künftig die finanziellen Lasten der Straßensanierungen in Wolfsburg gerechter verteilen. Deshalb hat die SPD am Donnerstag einen entsprechenden Prüfungsantrag in die Sitzung des Planungs- und Bauausschusses eingebracht....