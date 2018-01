Der iItalienische Kinofilm „Finalmente Sposi“ wurde zum Teil in Wolfsburg gedreht. Im Oktober war das Team um Hauptdarstellerin Monica Lima und Regisseur Lello Arena (grauer Vollbart) in der VW-Stadt.

Wolfsburg Der Film „Finalmente Sposi“ feiert in Neapel Premiere. Die WMG macht dabei Werbung für Wolfsburg.

Werbung in Italien für Erlebnisstadt Wolfsburg

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) präsentierte am vergangenen Mittwoch die Erlebnisstadt Wolfsburg anlässlich der Premiere des italienischen Spielfilms „Finalmente Sposi“ in Neapel.

Die romantische Komödie um das in Italien gefeierte Duo Arte-teca (Monica Lima und Enzo Iuppariello) spielt zu großen Teilen in Wolfsburg. Die WMG unterstützte im Oktober vergangenen Jahres die Dreharbeiten vor Ort. Auf der Premierenfeier gab die WMG-Delegation um Aufsichtsratsmitglied Francescantonio Garippo den etwa 450 geladenen Gästen sowie der Presse zahlreiche Informationen zum Drehort und stellte ein exklusives Reiseangebot für einen Trip nach Wolfsburg vor.

„Unser Dank gilt der tunnel produzioni s.r.l., die Wolfsburg als Drehort für ihren Spielfilm ausgewählt hat, sowie allen beteiligten Wolfsburger Institutionen“, sagte Garippo. „Wir freuen uns sehr, dass Wolfsburg nun auch international Beachtung als erlebnisreiche und lebenswerte Stadt erfährt“, fügte WMG-Prokurist Jan-Hendrik Klamt hinzu.

„Finalmente Sposi“ ist der zweite Teil des italienischen Spielfilms „Arteteca – Vita Cuore Battito“, der 2016 einer der erfolgreichsten Filme in Italien war. In Szene gesetzt wurden in Wolfsburg unter anderem die Autostadt, das Phaeno, die Porschestraße und der Wolfsburger Weihnachtsmarkt.

Die Protagonisten feiern in „Finalmente Sposi“ (übersetzt: endlich verheiratet) ihre Vermählung in Neapel und gelangen über Umwege während ihrer Flitterwochen nach Wolfsburg. Auf humorvolle Weise entdecken sie ihr neues Domizil und lernen das Leben in Wolfsburg mit der Zeit immer mehr zu schätzen.

„Finalmente Sposi“ läuft seit dem 25. Januar in den italienischen Kinos. Auch Sky Italia und der italienische Fernsehsender Rai sicherten sich bereits die Veröffentlichungsrechte.