Was junge Familien brauchen

Der Nachwuchs ist der Stadt lieb und teuer. Deshalb sagen sich Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung bei Neugeborenen und ihren Eltern zum Besuch an. Jedes Jahr werden etwa 60 Prozent der Wolfsburger Familien mit einem Neugeborenen durch eine Fachkraft des Babybesuchsdienstes des Geschäftsbereiches Jugend besucht – 2016 waren es 577 Familien, wie die Stadt mitteilt.

Der Babybesuchsdienst schreibe alle Wolfsburger Familien mit einem Neugeborenen im Laufe der ersten acht bis zwölf Lebenswochen an. Ziel sei es in einem ersten Schritt, das Neugeborene in Wolfsburg willkommen zu heißen sowie Eltern über die bestehenden Angebote jeglicher Art für Familien zu informieren. Die Fachkräfte kämen bei ihren Besuchen fast immer in einen intensiven Austausch mit den jungen Familien, so die Mitteilung der Stadt, und erführen viel über deren Lebenssituation, darüber was sie brauchen und sich wünschen.

„Es ist eine gute Möglichkeit, die Familien in Wolfsburg zu beteiligen und ihnen eine Stimme zu geben.“ Marion Herrfurth, Abteilungsleitung Prävention bei der Stadt

Eine statistische Auswertung ermögliche es, all diese Themen abzubilden. Die gesammelten Ergebnisse sollen als Grundlage dienen, um das Arbeitsgebiet Frühe Hilfen bedarfsgerecht weiterentwickeln zu können. Die vielen Besuche in den Familien geben ein gutes Gesamtbild der Vielfältigkeit in Wolfsburg ab. „Alle Partner des Netzwerks Frühe Hilfen können von diesen Ergebnissen profitieren und dabei helfen, Angebote in ausreichender Zahl bereitzustellen, die gebraucht und auch genutzt werden. Wolfsburg kann auf diese Weise noch familienfreundlicher werden“, so Katharina Varga, Geschäftsbereichsleitung Jugend.

In einer Onlineversion werden die besuchten Familien befragt. Die Familien haben so unter anderem die Möglichkeit anzugeben, welche Informationen besonders hilfreich waren oder welches Thema aus dem Bereich Frühe Hilfen sie gerade am meisten beschäftigt. „Es ist eine gute Möglichkeit die Familien in Wolfsburg zu beteiligen und ihnen eine Stimme zu geben. Sie selbst wissen am besten, was sie für die neue Lebensphase mit dem Baby benötigen und was somit für sie zu einer guten Angebotslandschaft dazugehört“, so Marion Herrfurth, Abteilungsleitung Prävention.

Die Familien erhalten nach den Besuchen der Fachkräfte einen Link, um an der Befragung teilzunehmen. Weitere Informationen sowie die Musterfragebögen auf www.wolfsburg.de/fruehehilfen oder per E-Mail an babybesuchsdienst@stadt.wolfsburg.de.