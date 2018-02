Wird Parkhaus-Umbau auf 2019 verschoben?

Muss das Parkhaus am Congress-Park wirklich schon in diesem Jahr saniert werden? Detlef Barth von der PUG regte am Donnerstag in der Sitzung des Finanzausschusses an, erst 2019 mit den Arbeiten zu beginnen. Aus Sicht anderer Ausschussmitglieder sowie des Ersten Stadtrates Werner Borcherding spricht einiges dafür, die Baumaßnahme gleich anzugehen. Borcherding wies darauf hin, dass schon jetzt...