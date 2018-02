Funkensprühende Eröffnung

Großer Bahnhof in der Lobby: Ein solcher erwartete am Donnerstagabend jene, die als Gäste ins Hotel „Courtyard by Marriot“ angereist waren. Direktor Christoph Neumann begrüßte sie per Handschlag: Ihre Anreise war aber nicht der eigentliche Grund dafür, dass der Chef im Eingangsbereich weilte. Das...