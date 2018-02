Bundesliga im Kabarett geht in vierte Runde

Wolfsburg . Der vierte Spieltag in der Kabarett-Bundesliga steht an: Am Freitag, 16. Februar, stehen sich ab 20 Uhr Paco Erhard und Nora Böckler auf der Großen Bühne im Hallenbad gegenüber. Das Publikum wird am Ende des Abends über Gewinner und Verlierer entscheiden. Paco...