Tanzende Körper, getanzter Körper

Ach, zwei Seelen wohnen in Tims Körper. Dr. Cortex, das Gehirn, und Amy, das Herz. Amy (Susanne Hermann-Upadek) neckt Cortex: „Doktorchen“, sagt sie, wirbelt herum, ärgert sich, freut sich, ängstigt sich, schwelgt in Glücksgefühlen, langweilt sich und gerät in Panik,...