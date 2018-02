Miu begeistert mit tiefer Stimme

„Soul Concert & Kitchen“ – die vierte Auflage der kulturell-kulinarischen Reihe ging am Freitagabend mit der Hamburger Sängerin Miu über die Bühne. Die Künstlerin brachte ein besonderes Prädikat mit an die ungewöhnliche Konzertstätte in der Lagune der Autostadt: Sie hat mit ihrer Band im...