Fahrtraining für Senioren

Unter dem Motto „Fit im Auto“ bietet die Verkehrswacht Wolfsburg in Zusammenarbeit mit der Polizei Wolfsburg und zwei Wolfsburger Fahrschulen auf dem Fahrsicherheitsparcous der Autostadt mehrere Trainingsangebote für Senioren ab 65 an. Bereits im Jahr 2017 gab es in Niedersachsen 220 Trainings mit...