CDU fordert Millionenprogramm für Wolfsburger Sportanlagen

Darum fordert die Ratsfraktion in einem Antrag, ab 2019 mindestens zehn Millionen Euro pro Jahr in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren. „Der Ampelbericht zum Sanierungsbedarf eines Großteils der städtischen Sportanlagen aus dem Dezember 2017 zeigt einen größeren Sanierungsstau bei den städtischen Sportanlagen auf“, heißt es zur Begründung. Der Antrag wurde in der Sitzung des Sportausschusses am Dienstag in den Beratungsgang...