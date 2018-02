Einbrecher am Wohltberg und im Eichelkamp aktiv

Wolfsburg Am Dienstag kam es in den Ortsteilen Wohltberg und Eichelkamp zu Einbrüchen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Tatzusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden. In der Stadtwaldstraße gelangten Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr auf die rückwärtige Gebäudeseite eines Einfamilienhauses und öffneten gewaltsam eine Terrassentür. Sie durchwühlten mehrere Räume. Dabei fiel ihnen ein Ring in die Hände, den sie mitnahmen. Im Semmelweißring erklommen zwischen 8.19 Uhr und 19.15 Uhr Einbrecher den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung. Sie öffneten gewaltsam eine Balkontür und durchsuchten Schubladen und Schränke in der Wohnung. Die Höhe des Gesamtschadens in beiden Fällen wird derzeit ermittelt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

