Einbruch in Kiosk – Täter stehlen Alkohol

Wolfsburg Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in den Kiosk in der Straße Rothenfelder Markt eingebrochen. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie einige Flaschen Alkohol, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ob die Ganoven noch mehr eingesteckt haben, wird eine Schadensermittlung in den nächsten Tagen ergeben. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen öffneten die Unbekannten in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.15 Uhr, gewaltsam die Tür zum Kiosk. Anschließend durchwühlten sie den Kiosk nach lohnenswerter Beute. Nachdem sie einige Flaschen Alkohol erbeutet hatten, verließen sie den Ort des Geschehens in unbekannte Richtung. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner doch etwas mitbekommen haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder