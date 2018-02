WMG-Geschäftsführer Holger Stoye wird offiziell verabschiedet

Der Aufsichtsrat der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hat am Mittwoch seinen Geschäftsführer Holger Stoye verabschiedet. Mit Joachim Schingale verantwortete Stoye seit 2010 gemeinsam die Unternehmensleitung der WMG. Nach acht Jahren kehrt Stoye nun zurück in seine Heimatstadt Herne, wo er 1971 geboren wurde und künftig die Wirtschaftsförderungsgesellschaft leiten wird. Bei der WMG war Stoye verantwortlich für die Ressorts Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing. Sein Nachfolger ist seit dem 1. Januar der vormalige WMG-Prokurist Jens Hofschröer (wir berichteten). Die Aufsichtsratsspitze der WMG um Harald Vespermann (Vorsitzender) und Sabah Enversen (stellvertretender Vorsitzender) bedankte sich bei Stoye: „Holger Stoye hat die WMG in den vergangenen Jahren durch viele erfolgreich abgeschlossene Projekte in hohem Maße geprägt. Außerdem hat er zu einer stärkeren Vernetzung des Unternehmens innerhalb Wolfsburgs und der Region beigetragen. Die Tätigkeiten und Angebote der Gesellschaft konnte er Partnern, Unternehmen und Politik vertrauensvoll darstellen und somit zu einem höheren Verständnis für die Aufgaben der WMG in Verwaltung und Öffentlichkeit beitragen. Dafür bedanken wir uns im Namen des Aufsichtsrates und wünschen ihm für seine Zukunft beruflich und privat alles Gute.“

