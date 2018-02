Helmut Bork trat dem VfL am Gründungstag bei

VfL-Präsident Peter Haase ist gerade diese Veranstaltung eine Herzensangelegenheit, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Gemeinsam mit Vizepräsident Gerd W. Hummel und Präsidiumsmitglied Udo Röhrig schüttelte er viele Hände, schwelgte in Erinnerungen und dankte den Mitgliedern.

Star im Saal der Vereinsgaststätte war Helmut Bork aus der Handball-Abteilung. Als Eintrittsdatum in seinem Mitgliedsausweis steht der 12. September 1945, das Gründungsdatum des Großvereins mit seinen heute knapp 5000 Mitgliedern in 28 Abteilungen. Niemand ist länger im VfL Wolfsburg als Helmut Bork. Handballkollege Walter Hansch gehört dem Verein seit 71 Jahren an. Ihnen folgen zwei „70-Jährige“, nämlich die Leichtathletin Christel Knipphals – Tochter der Vereinsgründerin Irma Dziomba – und 1957 Wolfsburgs erste „Sportlerin des Jahres“ sowie der Hockeyspieler Wolfgang Oertelt.

Stark besetzt ist die Gruppe der „60-Jährigen“, sie bietet auch viel Prominenz. Da ist zum Beispiel der Fechter Siegfried Sommer (68 Jahre im Verein), der im Alter von sechs Jahren dem Verein beitrat und sich in seiner aktiven Zeit als fleißiger Titelsammler für den VfL betätigte. Oder Rainer Eggerstedt (60), der Hochspringer und emsige Organisator des Freizeit-Fußballs, oder Peter Filitz (60), als Gewichtheber ein Urgestein des Vereins.

Ebenfalls besonders treu sind Mittelstreckler Heinz Boethling (55), der 800-Meter-Läufer und Fotograf Werner Tilke (50), der Hürdenläufer Christoph Müller (45), der Judoka Alexander von der Gröben (40) und der Gewichtheber Bernd Ischt (35). Da muss sich Präsident Peter Haase übrigens noch sehr anstrengen… Er wurde als Mitglied der Turnabteilung für zehnjährige Vereinszugehörigkeit geehrt.