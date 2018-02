Neue Reihe im Erzähl-Café startet heute

Stadtmitte Eine neue Erzähl-Café-Reihe mit dem Titel „Alternative Lebensformen – in Wolfsburg und anderswo“ wird im Frauenzentrum „Frauen-Zimmer“ in der Goethestraße 12 angeboten. Los geht es am heutigen Dienstag, 20. Februar, von 17 bis 19 Uhr. Irrtümlich hatte das Frauenzimmer den 20. März als Termin...