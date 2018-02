Keine Ausschussmehrheit für Drohnenverbot in Wolfsburg

Für ein Drohnenverbot über öffentlichen Anlagen zeichnet sich eine Ratsmehrheit ab. In der Sitzung des Wolfsburger Bürgerdiensteausschusses genügten die Stimmen von SPD und CDU am Mittwoch dagegen nicht. Das Nein von PUG, AfD und Grünen bewirkte dort ein Patt zwischen Befürwortern und Gegnern.

Beide Seiten hatten den Vorschlag der Stadtverwaltung zuvor kontrovers diskutiert. Die Gegner eines Verbotes argumentierten, dass es die Freiheit der Bürger einschränken würde. Zum Beispiel Kristin Krumm (FDP), die Ordnungsamtschef Jens Krause eine Verteufelung von Drohnen vorwarf. Aber auch Andreas Klaffehn (PUG), aus dessen Sicht der Bund Drohnenflüge schon zu genüge eingeschränkt hat. „Das Thema Gefahr wird zum Teil hysterisch überspitzt in der Öffentlichkeit dargestellt“, fand er. Thomas Schlick (AfD) bezeichnete ein generelles Verbot als überzogen: „Vielleicht muss man auch mal ein bisschen Freiheit zu lassen.“ Piroska Evenburg (Piraten) kritisierte, dass alles, was den Bürgern Spaß mache, verboten werde. Sie wies darauf hin, dass Feuerwerk gefährlicher als Drohnen und dennoch erlaubt sei. Auch Olaf Niehus (Grüne) hält die Gefahr für eher abstrakt. „Wir verbieten grundsätzlich alles. Das halte ich nicht für gut“, sagte er.

Joachim Sievers (CDU) gab dagegen zu bedenken, dass manche Menschen es nicht so schön finden, wenn mit Kameras bestückte Drohnen über ihre Grundstücke oder über Kitas und Schulen fliegen. Sabah Enversen (SPD) sah in einem Drohnenverbot keine Begrenzung der Freiheit und fragte, was mit der Freiheit derer sei, über deren Köpfen fremde Drohnen fliegen. „Von diesen Geräten geht eine Gefahr für alles Mögliche aus“, sagte er.

Auch dem Ersten Stadtrat Werner Borcherding kam in der Diskussion zu kurz, dass Drohnen ebenfalls über Menschen fliegen, die das nicht möchten und die nicht fotografiert werden möchten. „Es geht im Kern um Drittbetroffenheiten“, sagte er. Andrea Herweg (PUG) sah im Naturschutz Gründe für einen strengeren Umgang mit Drohnen. Nach Angaben von Ordnungsamtschef Jens Krause gab es in Wolfsburg noch keine Unfälle mit Drohnen, aber immer wieder Bürgerbeschwerden. In anderen deutschen Städten sei es zu Unfällen mit Sachschäden gekommen, in Berlin sei 2015 ein Mensch beim Absturz einer Drohne verletzt worden. In Kanada und Japan habe es ebenfalls Verletzte gegeben.