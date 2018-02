Mitten in der Nacht fuhr ein 37-Jährger angetrunken zur Polizeiwache in der Heßlinger Straße. Symbolfoto ( Archiv): regios24/Helge Landmann

Mann fährt mitten in der Nacht alkoholisiert zur Polizei

Ein 37-jähriger Wolfsburger kam am Samstagmorgen in aller Früh um 2.45 Uhr auf die Wache der Polizei in der Heßlinger Straße, um etwas zu melden. Laut Polizei war er mit seinem Audi auf den Parkplatz gefahren. Im Gespräch bemerkte der Polizeibeamte dann Alkoholgeruch bei dem Mann.

Daraufhin musste der Wolfsburger pusten – und der Atemalkoholtest ergab nach Polizeiangaben den Wert von 0,94 Promille. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer daraufhin eine Blutprobe. Seine Fahrzeugschlüssel wurden einkassiert und die Weiterfahrt untersagt.

Warum der Mann eigentlich zu nächtlicher Stunde auf die Wache gekommen war und worum es in dem Gespräch ging, teilte die Polizei nicht mit. cc