Autodiebe stehlen in Detmerode 23 Jahre alten Golf III in Lila

Wolfsburg Unbekannte haben am Freitagabend in der Zeit zwischen 19 und 22.15 Uhr einen 23 Jahre alten VW Golf mit höchst auffälliger Farbe gestohlen: Nach Polizeiangaben ist der Golf III lila lackiert und hatte zur Tatzeit das Kennzeichen WOB-A 480. Der Wagen war in Detmerode im Schäferkamp direkt vor einem Einfamilienhaus geparkt. Der Eigentümer hatte den Diebstahl laut Polizei bemerkt, als er gerade von der Arbeit nach Hause kam.