Arzt stellt neue OP vor

Mitte-West. Prominenter Besuch im Sozialpädiatrischen Zentrum Zeus am Klinikum: Der renommierte Kinderchirurg Dr. Igor Nazarow (rechts) vom Cinamed-Klinikum in Barcelona, hier mit Leiter Dr. Peter Möller, hat ein neues und sehr schonendes Operationsverfahren zur Behandlung bestimmter Ausprägungen und Bewegungseinschränkungen bei kindlicher Spastik vorgestellt. Erstmals in Deutschland hat er in einer nichtöffentlichen Therapiesprechstunde gemeinsam mit den Fachleuten des Zeus Kinder untersucht, die im Zeus wegen funktioneller Bewegungseinschränkungen aufgrund kindlicher Spastik behandelt werden. Dabei wurde begutachtet, ob eine Operation nach der Nazarow-Methode bei dem einen oder anderen Kind sinnvoll erscheint.Foto: regios24/Helge Landmann