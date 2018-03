Einen Kursus „Chinesisch für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren“ bietet die Volkshochschule an. Der Kursus startet am Donnerstag, 8. März, und findet von 17 bis 18.30 Uhr in der VHS 2, Porschestraße 72, statt. Mit viel Spaß und Freude werden die Kinder an die...