Regionalverband berät zu Klimaschutz

Wolfsburg In seiner Beratungsreihe für Kommunen, Vereine, Genossenschaften und Religionsgemeinschaften lädt der Regionalverband Großraum Braunschweig am Dienstag, 6. März, 18 Uhr, in den Digital Cube (3. Obergeschoss), Willy-Brandt-Platz 5, in Wolfsburg ein. Der Verband unterstützt Klimaschutz-Akteure in der...