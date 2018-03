Fußballfans prügeln sich im Kaufhof

Gegen 11.15 Uhr am Samstagvormittag gerieten etwa 60 Fans von Bayer Leverkusen mit ebenso vielen Fans des VfL Wolfsburg aneinander. Die Leverkusen-Fans seien mit Autos angereist und in den Kaufhof gegangen, wie Joachim Krüger, Gesamteinsatzleiter der Polizei, mitteilte. „Die Polizei war innerhalb weniger Minuten vor Ort, so dass eine Massenschlägerei verhindert werden konnte“, berichtete Krüger. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Polizisten nahmen die Personalien der Leverkusener auf und erteilten ihnen ein Stadtverbot. Die gewaltbereiten Fans mussten Wolfsburg verlassen, ohne das Spiel zu sehen. Die Polizei leitete den Autokonvoi der Fans aus der Stadt heraus. „Kollegen der Bundespolizei waren zufällig mit einem Hubschrauber in der Nähe im Einsatz und boten ihre Hilfe an. Der Hubschrauber wurde nicht extra angefordert“, sagte Krüger. Die Bundespolizisten überwachten aus der Luft, dass die Fans auch tatsächlich auf die A 2 Richtung Heimat fuhren und nicht umkehrten. „Ansonsten war es ein ausgesprochen ruhiger Tag ohne Vorkommnisse während und nach der Fußballpartie“, bilanzierte Krüger. ari

