Schon wieder: Dieb zerstört Autoscheiben und stiehlt Wertsachen

Gelegenheit macht Diebe: In Wolfsburg wurden in den vergangenen Tagen mehrfach Autoscheiben zerstört und Wertsachen aus dem Inneren gestohlen. Foto: Archiv

Nachdem ein unbekannter Täter am Mittwochmorgen und -abend an der Straße Klieverhagen gleich an drei Fahrzeugen die Seitenscheiben eingeschlagen hatte, registrierte die Polizei im Laufe des Samstags zwei weitere gleich gelagerte Fälle.

Vermutlich am Vormittag, so Pilzeisprecher Sven-Marco Claus, wurde an der Heinrich-Heine-Straße ein VW Golf aufgebrochen und eher am Nachmittag oder in den frühen Abendstunden in der Straße Klieverhagen ein VW Caddy. In beiden Fälle hatten die Besitzer im Inneren des Fahrzeugs Wertsachen oder Bargeld zurückgelassen, so dass der Täter kurzerhand eine Scheibe zerstörte. Im Golf lag ein Rucksack auf dem Beifahrersitz und im Caddy im Fußraum eine Handtasche mit Geldbörse sowie eine Damenjacke. Auch bei den Taten in der vergangenen Woche konnte der Täter jeweils der Verlockung im Fahrzeuginneren nicht widerstehen.

Da sich nunmehr alle fünf Taten in einem engen örtlichen Bereich ereigneten, gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Die Polizei weist daraufhin, dass Wertsachen und auch Bargeld nicht im Auto zurückgelassen werden sollten. Sie gehörten auch nicht in den Kofferraum eines Fahrzeugs.