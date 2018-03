„Exzellente Mischung“ für die Feier zum 80. Stadtgeburtstag

Eigentlich muss Wolfsburg in Zeiten knapper Kassen den Gürtel enger schnallen. Aber die Stadt lässt sich das Feiern nicht verbieten – schon gar nicht zum 80. Stadtgeburtstag. Vom 29. Juni bis 1. Juli wird in der City eine große Festmeile aufgebaut. Oberbürgermeister Klaus Mohrs erklärte gestern in einem Pressegespräch: „Das Fest wird nicht so groß sein wie das zum 75. Geburtstag oder wie der Tag der Niedersachsen. Aber die Wolfsburger...