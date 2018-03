„Wir müssen noch viel mehr die Werbetrommel rühren“

Führungswechsel in der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG): Holger Stoye ist bereits in seine Heimatstadt Herne zurückgekehrt, Joachim Schingale wird Ende des Monats in den Ruhestand verabschiedet. Beide leiteten gemeinsam seit 2010 die Geschicke der WMG. Im Gespräch mit WN-Redakteur Hendrik Rasehorn sprechen sie über die Herausforderungen in ihrer Arbeit und Chancen für den Standort Wolfsburg. ...