Diebe brechen bei Pflegedienst ein und stehlen Auto

Wolfsburg Zum wiederholten Mal sind Unbekannte in die Räume eines Pflegedienstes in der Straße Am Mühlengraben eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.05 Uhr. Nach bisherigen polizeilichen Informationen gelangten die unbekannten Täter über eine frei zugängliche Außentreppe auf die Terrasse des im Obergeschoss gelegenen Dienstleisters. Dort öffneten sie gewaltsam die verschlossene Terrassentür der Firma und betraten die Räume, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In den Büros gingen die Täter nicht zimperlich vor und öffneten auch hier mit brachialer Gewalt Türen und Schränke. Was sie genau erbeuteten, wird derzeit ermittelt. Fest steht, dass den Ganoven noch die Schlüssel zu einem roten VW Polo mit Hannoveraner Kennzeichen in die Hände fielen. Damit verschafften sie sich Zugang zu dem vor dem Gebäude abgestellten Fahrzeug und stahlen es. Insgesamt dürften die Täter diesmal einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht haben. Die Polizei hofft, dass Anwohnern oder Hundebesitzern, die mit ihren vierbeinigen Freunden Gassi gegangen sind, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Vielleicht können sich aber auch Autofahrer an den roten Polo mit Hannoveraner Kennzeichen erinnern. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 melden.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder