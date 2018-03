Blumen Schlolaut schließt

Am 31. März schließt wieder ein Familienbetrieb in Wolfsburg seine Ladentür für immer. Die Schwestern Christa Schlolaut-Krokowski und Monika Schlolaut-Basile geben aus persönlichen Gründen ihr Geschäft in der Kleiststraße auf – mehr wollen und können sie dazu nicht sagen. Die Entscheidung falle...