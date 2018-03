St.-Heinrich-Kita erhält ein Atelier

Große Freude herrschte am Donnerstag in der Kindertagesstätte St. Heinrich am Rabenberg. Zum einen wurde in der Kirche eine Kunstausstellung eröffnet. Zum anderen wurde das neue Atelier eingeweiht. Dazu konnte die Leiterin der Kita, Jenny Hiegeist, neben den Kindern und Eltern Vertreter der Kirche...