Diebe brechen bei Pflegedienst ein

Wolfsburg Außerdem steigen Unbekannte in eine Fleischerei in der Porschestraße ein.

Gleich zwei Einbrüche und einen Einbruchsversuch meldete die Polizei am Donnerstag. Zum wiederholten Mal sind Unbekannte in die Räume eines Pflegedienstes in der Straße Am Mühlengraben eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.05 Uhr. Die Täter gelangten über eine frei zugängliche Außentreppe auf die Terrasse des im Obergeschoss gelegenen Dienstleisters. Dort öffneten sie gewaltsam die Terrassentür der Firma. In den Büros gingen die Täter nicht zimperlich vor und öffneten auch hier mit Gewalt Türen und Schränke. Was sie genau erbeuteten, wird derzeit ermittelt. Fest steht, dass den Dieben noch die Schlüssel zu einem roten VW Polo mit Hannoveraner Kennzeichen in die Hände fielen. Damit verschafften sie sich Zugang zu dem vor dem Gebäude abgestellten Fahrzeug und stahlen es. Insgesamt dürften die Täter einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht haben.

Diebe sind auch in ein Fleischereifachgeschäft in der Porschestraße eingestiegen und haben versucht, in ein Elektronikfachgeschäft in der Rabenbergstraße einzubrechen. Einen Tatzusammenhang zwischen allen drei Taten kann die Polizei derzeit nicht ausschließen.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen sind die Unbekannten in das Fleischereigeschäft eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.55 Uhr. Nach erstem polizeilichem Kenntnisstand begaben sich die Täter vermutlich über die Straße Meckauerweg an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie mit Gewalt eine Zugangstür. Nachdem sie die Räume nach Diebesgut – vermutlich Bargeld – durchsucht hatten, verließen sie das Geschäft auf demselben Weg, auf dem sie gekommen waren und flüchteten in unbekannte Richtung. Was die Täter entwendet haben, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Der Zeitraum, in dem versucht wurde, in das Elektronikgeschäft in der Rabenbergstraße einzubrechen, erstreckt sich von Dienstagabend, 17 Uhr, bis Donnerstagvormittag, 10 Uhr. Der Geschäftsinhaber bemerkte, dass die Unbekannten mit Gewalt versucht hatten, die Außenfassade seines Geschäfts zu zerstören, um in die Räume zu gelangen. Allerdings ließen die Täter aus ungeklärten Gründen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Eine Schadensermittlung dauert noch an.