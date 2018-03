Müll-Abholung: SPD will sich kümmern

Die SPD-Ratsfraktion greift die Diskussion um die Müll-Abholung am Hageberg auf. „Wir werden mit der Wolfsburger Abfallwirtschaft (WAS) und der Verwaltung der Stadt eine verträgliche Lösung für die Betroffenen finden“, erklärt Sabah Enversen, SPD-Mitglied im WAS-Verwaltungsrat, in einer...