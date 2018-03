Dem nimmermüden OB auf der Spur

Was macht so ein Oberbürgermeister eigentlich den ganzen Tag? Mit wem spricht er? Wo isst er zu Mittag? Isst er überhaupt? Wie kommt der radelnde OB zu seinen Terminen? Macht er auch mal ’ne Pause? Hält er Mittagsschlaf? Wer am Donnerstag online dabei war, weiß jetzt...