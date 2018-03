So wird die Parkpalette am Klinikum Wolfsburg aussehen. Quelle: Goldbeck Nord GmbH, Hannover

Parkpalette am Klinikum: Baustart ist am 3. April

Die Bauarbeiten für die Parkpalette am Klinikum Wolfsburg beginnen am Dienstag, 3. April, wie das Klinikum Wolfsburg mitteilt. Während der sechsmonatigen Bauphase entstehen insgesamt 375 Parkplätze am Hochring. „Die Bauelemente sind bereits vorproduziert und werden in Wolfsburg durch eine Fachfirma montiert. Anschließend erfolgen noch Asphalt- und Elektroarbeiten. Die ersten Autos können voraussichtlich im Herbst 2018 die Parkpalette nutzen“, erklärt Klinikumsdirektor Wilken Köster. Die Kosten belaufen sich auf rund 5 Millionen Euro. Nach Abschluss der Bauarbeiten stehen etwa 1150 Parkplätze rund um das Klinikum Wolfsburg zur Verfügung. Wegen der Bauarbeiten kann der aktuelle Mitarbeiterparkplatz am Hochring nicht genutzt werden. „Dies kann leider, trotz der Erfahrung, dass ab dem Frühling mehr Mitarbeiter und Besucher mit dem Fahrrad kommen, zu weiteren Engpässen führen. Das Klinikum Wolfsburg bittet um Verständnis und appelliert an alle, vermehrt Fahrgemeinschaften, den Öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad zu nutzen“, sagt Wilken Köster.

„Die ersten Autos können voraussichtlich im Herbst 2018 die Parkpalette nutzen.“ Wilken Köster, Klinikumsdirektor