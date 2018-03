58 Unfallopfer wurden auf Wolfsburgs Straßen schwer verletzt

Der Trend setzt sich fort: Im vergangenen Jahr ereigneten sich weniger Unfälle auf Wolfsburger Straßen – insgesamt 3200 und damit acht Prozent weniger als im Jahr 2016, in dem die Polizei 3462 Unfälle zählte. Das ist zeigt die Unfallstatistik, die die Polizei Wolfsburg am Montag vorstellte. Polizeichef Olaf Gösmann: „Wir verzeichnen einen deutlichen Rückgang an Unfällen. Die Zahl der Leichtverletzten...