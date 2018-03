Planetariums-Chef Dirk Schlesier wird verabschiedet

Mehr als zehn Jahre hat Dirk Schlesier im Wolfsburger Planetarium gearbeitet und war so maßgeblich an der Erfolgsgeschichte beteiligt – seit Januar 2017 auch als Geschäftsführender Direktor. Am Dienstag wurde er offiziell von Kulturdezernent Dennis Weilmann und Ralf Mühlisch, Vorsitzender im Aufsichtsrat Planetarium Wolfsburg, verabschiedet, wie die Stadt mitteilte. Zum 31. März verlässt er Wolfsburg und übernimmt die Leitung des Planetariums in Halle. „Die Zeit in Wolfsburg wird mir in überaus positiver Erinnerung bleiben. In den letzten Jahren haben wir als Team sehr viel bewegt und ich denke, die Erfolge und Errungenschaften alleine im vergangenen Jahr zeigen, dass es hier richtig gut läuft. In Halle erwartet mich nun eine neue Herausforderung. Das durch das Hochwasser zerstörte Planetarium soll an einer anderen Stelle neu errichtet werden“, so Dirk Schlesier. Die Nachfolge von Schlesier wird Isabell Schaffer antreten, die aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Produzentin tätig ist.

