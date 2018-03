Neue Kurse in der DRK-Begegnungsstätte

Wolfsburg In der DRK-Begegnungsstätte, Walter-Flex-Weg 10, beginnt am 10. April für 10 Mal von 15 bis 16.30 Uhr der Kursus „Englisch für Anfänger“. Außerdem beginnt am 11. April für 8 Mal von 14.45 bis 16.15 Uhr „Tanzen ist – Denken mit den Füßen“. „Spanisch für...