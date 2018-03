Diskussion über Lebecks Werk

Stadtmitte Neugierig, schnell, so dicht wie möglich am Geschehen war der Bildjournalist Robert Lebeck. Doch was bleibt 50 Jahre nach „1968“ von seinem fotografischen Erbe? Das Kunstmuseum hat am Donnerstag, 12. April, 18.30 Uhr, Fotospezialisten eingeladen, die Bilder Lebecks in einem Podiumsgespräch zu...