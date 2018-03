TV Jahn bietet Jumping Fitness

Wolfsburg Der TV Jahn bietet neue Jumping-Fitness-Kurse an. Jumping Fitness ist ein forderndes Workout, bei dem auf einem Minitrampolin ein effizientes Training für Bauch-Beine-Po und alle anderen Körperpartien gemacht wird. Ein Kursus beginnt am Montag, 28. Mai, und findet an zehn Terminen immer montags in...