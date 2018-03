Ökumenischer Passionsweg durch Nordstadt

Nordstadt Am Dienstag, 27. März, um 17 Uhr treffen sich die St.- Bernward-Gemeinde und die Nordstadt-Kirchengemeinde in der Karwoche am Gemeindehaus St. Thomas, Drömlingstraße 1, zum ökumenischen Passionsweg durch die Nordstadt, wie Pastor Ulrich Probst mitteilt. Auf dem Weg mit verschiedenen Stationen –...