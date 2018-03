Ehmer Mauer wird in der Höhe reduziert

Wolfsburg Ende 2017 hat eine Arbeitsgruppe, bestehend aus fünf Vertretern der Bürgerschaft, dem Ortsrat, dem Investor und der Verwaltung, Lösungsansätze zur Optimierung der Lärmschutzwand an der Mörser Straße in Ehmen erarbeitet. Einer dieser Ansätze ist die Höhenreduzierung der Lärmschutzwand auf ganzer Länge von circa 10 bis 50 Zentimetern. Dieses Ergebnis wurde vom Ortsrat am 18. Januar bestätigt. Die Stadt Wolfsburg hat gemäß dem ergänzenden Schallgutachten mit dem Investor die Kürzung der Mauer vereinbart, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Die Arbeiten werden nun nach entsprechender Vorbereitung durch eine vom Investor beauftragten Firma – vorbehaltlich der Witterung – ab Montag, 26. März, beginnen und, wie angekündigt, bis voraussichtlich Ende März abgeschlossen.