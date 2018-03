Niedersächsisches Hygienesiegel für neun Pflegeeinrichtungen

Im März folgten neun Wolfsburger Alten- und Pflegeheime der Einladung des Gesundheitsamtes zur Verleihung der zweiten Stufe des Niedersächsischen Hygienesiegels in den Ratssitzungssaal des Rathauses. Die kontinuierliche und erfolgreiche Arbeit der Einrichtungen in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Wolfsburg und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt wurde im Rahmen einer Feierstunde gewürdigt, wie die Stadt Wolfsburg mitteilt. Der Initiator des Hygienesiegels und Hygienefachkraft vom Landesgesundheitsamt Hannover, Peter Bergen, lobte die teilnehmenden Einrichtungen für eine gute Arbeit zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualitätsstandards in Fragen der Hygiene. Nach Erreichen der ersten Hygienesiegelstufe hatten sich die Heime innerhalb der vorgegebenen Frist von zwei Jahren intensiv in Hygienekommissionen, durch Schulungen und Arbeit in Netzwerken mit dem Thema Hygiene in Pflegeeinrichtungen befasst. Unter anderem wurden Hygienestandards aktualisiert und Einarbeitungskonzepte für neue Mitarbeitende weiterentwickelt. Bergen hob weiterhin hervor, dass das Hygienesiegel bundesweit einmalig sei und dass die Wolfsburger Einrichtungen stolz auf das Erreichte sein könnten. Anderen niedersächsische Kommunen empfiehlt Bergen die Kontaktaufnahme mit dem Wolfsburger Gesundheitsamt und den Pflegeeinrichtungen, um sich Tipps und praktische Hilfen bei der Umsetzung in der eigenen Gemeinde zu holen.

