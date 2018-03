Knallvolles Haus für den guten Zweck

Je nach Musikrichtung wechselte das Publikum im vollen Saal, in den Kneipenräumen herrschte ebenfalls Gedränge.

Wolfsburg Gelungene Premiere: Fünf Bands spielen Blues bis Ska für das Hospizhaus mit Trostinsel im Pub „Chris Inn“ in Mörse.

Sanfte, melodiöse Songs von den Beatles (Here comes the sun), den Rolling Stones (Angie) der Spencer Davies Group und Eric Clapton spielte und sang zum Auftakt des Benefizkonzertes im Mörser „Chris Inn“ zu Beginn das Akustik-Duo Leuchtturmmusik. Die beiden Wolfsburger hatten es nicht leicht, mit den Balladen von George Harrison oder Keith Richards das Publikum zu erreichen.

Um 20 Uhr war der Saal im Pub überfüllt, sortierten sich noch die Gäste, zwängten sich durch dicht gedrängte Menschentrauben an den Stehtischen. Viel, vielleicht zu viel Unruhe für melodiösen, lyrischen Rock, noch dazu einfühlsam und eben akustisch interpretiert.

Das änderte sich schon bald. Die Berliner Rap-Sänger „DVO & Checan“ vollzogen einen radikalen, musikalischen Wandel. Laut, sehr laut, elektronisch verstärkt eroberten die schwergewichtigen Berliner schon bald mit ihren einprägsamen Songs wie „Genau so“, mit ihrem schnellen, rhythmischen Sprechgesang, mit ihren weit ausholenden, sich immer wiederholenden Armbewegungen das Publikum. Eine Zugabe trotzten die Leute trotz limitierter Auftrittszeit den Rappern ab.

Danach wurde es etwas leerer im Chris Inn, obgleich das Publikum sich veränderte. So um die 300 Gäste waren da, aber nicht immer dieselben. Es war ein ständiges Kommen und Gehen, was den Organisator Florian Krause freute, denn die Spenden der Zuhörer kommen dem Hospizhaus Wolfsburg sowie dessen Trostinsel für betroffene Kinder zugute. Die Bands spielten alle umsonst für den guten Zweck. „Übergang“ aus Göttingen bot sogar CDs an, deren Erlös dem Spendenziel zufloss.

Wie berichtet, engagiert sich Florian Krause seit dem Tod seiner Mutter im Hospiz für die Einrichtung – und kam so auf die Idee, ein Benefizkonzert zu initiieren unter dem Titel „Hospiz-Benefiz-Show Volume 1“. Fast nebenbei feierte er damit auch in seinen 39. Geburtstag hinein – und wurde ab Mitternacht mit vielen Glückwünschen überhäuft.

Cliff Nasty Göttinger singt intelligente, tiefer gehende Texte über Spiritualität und Glauben, Leidenschaft, Lebenskrisen und Tod zu harten, sperrigen Thrash-Metal-Klängen der 2014 gegründeten Göttinger Band „Übergang“. Jedes Lied berührt, ist emotional aufgeladen, handelt davon, „nichts zu verlieren“ und doch mit dem Verlust, insbesondere von Menschen, fertig zu werden.

Nach kurzer Umbaupause dann Ska und Reggae von „Dynamo Ska“ aus Braunschweig. Sie covern die bekannten Titel des ursprünglich jamaikanischen Tanz- und Musikstils gekonnt, sind 1997 gegründet eine der ältesten Ska-Bands in Niedersachsen und begeisterten mit treibenden Bläsersätzen und ihrer Präsentation. Gegen Ende des Auftritts kam sogar Konzert-Initiator Florian Krause auf die Bühne und unterstützte als Sänger. Dafür hatte er eigens sein rotes Karo-Hemd gegen ein weißes getauscht.

Zum Abschluss, schon gegen Mitternacht, betrat dann „Blue Staff“ die Bühne, eine von Mauro Olivieri geleitete Coverband Wolfsburgs. Er organisierte alle Gruppen des Benefinzkonzertes. Motiviert auch durch den früh gestorbenen Bluesbassisten Rolf Kania, dessen musikalisches Projekt die junge Band seit 2007 fortsetzt: Blues und Rock zu covern. Mit großem Anklang.