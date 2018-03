Das THG präsentiert sein Angebot

Das Theodor-Heuss-Gymnasium lädt am Donnerstag, 5. April, alle interessierten Grundschüler der vierten Klassen von 7.45 bis 12.30 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. Die Kinder lernen an diesem Vormittag das Schulleben am THG kennen und bekommen in Kleingruppen „Probeunterricht“: In den „neuen“...