Ein DNA-Test kann am Montag vielleicht Klarheit bringen

Der Fund einer Leiche am Alten Teich in der Nordstadt gibt der Polizei bislang Rätsel auf. Derzeit kann weder zur Identität, zum Geschlecht noch zur Todesursache und Todeszeitpunkt etwas gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an, das Ergebnis der Obduktion lag am Wochenende nicht vor....