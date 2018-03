Diebe brechen in Wohnhaus ein und stehlen Geld

Wolfsburg Unbekannte sind zwischen Montagnacht, 0.30 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße Föhrenhorst eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Einbrecher stahlen Bargeld. Die Summe muss noch ermittelt werden. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand kletterten die Täter vermutlich über einen Zaun, um auf das Grundstück zu gelangen. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangten so ins Haus. Anschließend durchsuchen sie es nach Diebesgut und erbeuten dabei ein Portemonnaie.