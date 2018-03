Erste Wasserstofftankstelle wird in Wolfsburg eröffnet

Niedersachsens Verkehrsminister Althusmann (CDU) eröffnet am 27. März in Wolfsburg die erste Wasserstofftankstelle in Niedersachsen. Foto: Boris Roessler/dpa

Die erste öffentliche Wasserstofftankstelle Niedersachsens steht in Wolfsburg. Die Station in der VW-Stadt gehört nach Angaben des künftigen Betreibers „H2 Mobility“ zu den ersten 50 Tankstellen, die bundesweit in Zusammenarbeit mehrer Konzerne errichtet werden. Am Dienstag wird sie offiziell eröffnet.

„Die Tankstelle wird der erste Schritt eines erfolgreichen Weges der Brennstoffzellentechnologie bei uns in Niedersachsen sein“, sagte Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) vor der offiziellen Eröffnung. „H2 Mobility“ ist ein Gemeinschaftsunternehmen, zu dem sich unter anderem Daimler, Air Liquide und Linde sowie die Ölkonzerne OMV, Shell und Total zusammengeschlossen haben. Ein Ziel ist es, bundesweit 400 Tankstellen zu errichten.

Fahrer von Brennstoffzellenfahrzeugen sollen dort ihre Wagen in nur drei bis fünf Minuten auftanken können und durchschnittlich mehr als 500 Kilometer schaffen. Bislang ist das Angebot an Wasserstoffautos aber überschaubar. Nach Angaben einer Sprecherin von „H2 Mobility“ waren im Februar 346 Brennstoffzellenautos auf deutschen Straßen unterwegs. Die Brennstoffzelle wandelt die im Wasserstoff gespeicherte Energie in Elektrizität und Wärme um.

Umstritten ist unter anderem die Erzeugung des Energieträgers. Während aus dem Auspuff eines Brennstoffzellen-Autos nur Wasserdampf entweicht, wird bei der Herstellung des Wasserstoffs das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) freigesetzt.

Für den Branchenexperten Stefan Bratzel handelt es sich vor allem um eine Technologie, die mittel- und langfristig als Option für Mobilität in den Blick genommen werden sollte. „Ich sehe insbesondere Potenzial im Nutzfahrzeugbereich“, sagte Bratzel der Deutschen Presse-Agentur. Bau und Betrieb der Wolfsburger Station wurden vom Bundesverkehrsministerium mit rund 900 000 Euro gefördert. dpa