2017 gab es drei Tote bei Verkehrsunfällen in Fallersleben

Wolfsburg 545 Verkehrsunfälle gab es 2017 auf den Straßen von Fallersleben und Umgebung – das sind 102 mehr als 2016, als die Statistik für das Gebiet der Polizeistation 443 Unfälle auswies. „Das ist eine erhebliche Zahl“, konstatierte die Leiterin der Fallersleber Polizei, Insa Reinecke-Buß, am Dienstagvormittag bei der Vorstellung der Zahlen.

Drei Verkehrstote gab es 2017 im Einsatzgebiet der Fallersleber Polizei, 2016 war nur ein tödlicher Unfall passiert: Alle drei Autofahrer starben auf der Kreisstraße 114 in Fallersleben, wo es in der ersten Dezember-Woche eine Serie von drei schweren Verkehrsunfällen gegeben hatte. Allerdings ist in der offiziellen Statistik der Polizei nur einer der tödlich Verunglückten aufgeführt. Das liegt daran, dass die erste schwere Kollision laut Polizei durch einen Suizid verursacht wurde, weshalb dieser Unfall nicht in der Statistik gelistet wird – und entsprechend nicht nur der Verursacher, sondern auch sein unbeteiligtes Opfer von der Polizei nicht als Verkehrstote eingeordnet wurden.

Deutlich gestiegen ist 2017 auch die Zahl der Schwerverletzten im Straßenverkehr: von 4 im Jahr 2016 auf 12 im vergangenen Jahr. Derweil sank die Zahl der Leichtverletzten geringfügig: von 60 auf 58. cc